В Набережных Челнах состоится городское первенство по скалолазанию - Советский спорт
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10 января 2019 13:55Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Набережных Челнах состоится городское первенство по скалолазанию

16 января в 15:00 в здании «Камснаб» (п.ГЭС, остановка «Центральная») состоится первое городское первенство по скалолазанию среди юнармейских команд образовательных учреждений города.

Соревнование посвящается Дню защитника Отечества. К участию в спортивном мероприятии приглашаются ребята из 63-х учебных заведений города в возрасте от 12 до 15 лет, приветствуются смешанные команды (юноша и девушка). В состав команды входят два участника.

Всем желающим необходимо иметь спортивную одежду, удобную обувь, допуск врача.

Заявка подается в штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РТ до 14 января на электронную почту loginovalb@mail.ru

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