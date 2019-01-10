Ухтинский «Кристалл» стал серебряным призером междугороднего Рождественского турнира

В Архангельской области состоялся традиционный открытый междугородний «Рождественский турнир» по хоккею с шайбой на призы Дмитриева М.В. среди юношей 2001-2003 г.р. Соревнования проходили в Котласе на стадионе «Салют».

Республику Коми представляла команда Ухты «Кристалл» под руководством П. Пахомова. Также в турнире участвовали "Фрегат" (Котлас), "Витязь" (Коряжма), "Спартак"(Архангельск) и "Беломорец" (Северодвинск).

В упорной борьбе ухтинцам удалось занять второе место, уступив в финальном поединке архангельской дружине, которой и досталось «золото». На третьем месте расположился северодвинский «Беломорец».

Лучшими игроками турнира стали: защитник - Григорий Чаусов (г. Коряжма), нападающий – Георгий Кукуладзе (г. Ухта), вратарь – Вячеслав Демидов (г.Архангельск), бомбардир - Виктор Ананьин (г. Северодвинск).