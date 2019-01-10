Нижнекамск готовится к Кубку Вызова-2019

10 января 2019 21:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Матч за Кубок Вызова состоится в 12 января. Также на льду «Нефтехим-Арены» пройдет Матч Звёзд ЖХЛ. Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ состоятся в Казани.

Лучшие игроки МХЛ на протяжении девяти лет определяют сильнейшую конференцию в символическом Матче Звезд. На данный момент счет в противостоянии – 7:2 в пользу Запада. Западная конференция одержала победу и в последнем Кубке Вызова, который проходил в Астане.

В рамках подготовки к Неделе звезд хоккея пятёрка мастеров вырезают из ледяной глыбы вратаря и другие фигуры. Двухметровый голкипер в составе артобъекта будет встречать болельщиков перед «Нефтехим Ареной». В архитектурном ансамбле будут еще 4 ледяные шайбы. «В них будут вплавлены футболки. Мы до этого на Новый год только фигуры делали. Такое для нас впервые», - говорит скульптор Дмитрий.

Уже скоро ледяные блоки примут нужные формы и будут подсвечены, преобразится лёд и на самой арене.

Помимо делегатов Континентальной хоккейной лиги, в Нижнекамск начали съезжаться представители республиканского оргкомитета. «Мы хотим сделать шоу. Одно дело - матчи регулярного чемпионата, другое - такой вот праздник хоккея. Мы постараемся сделать все на высшем уровне», - обещает руководитель локального комитета «Недели звезд хоккея» Вадим Янгиров.

Справка

Кубок Вызова – матч лучших игроков, выступающих в чемпионате МХЛ, которые разделены на 2 команды согласно конференциям: сборную Востока и Запада.

История трофея началась на одной из самых вместительных арен России – Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге в 2010 году. За семь лет Кубок Вызова также побывал в Уфе, Магнитогорске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Череповце и Нижнекамске. В 2019 году он возвращается в Нижнекамск и снова станет частью Недели Звезд Хоккея в республике Татарстан.