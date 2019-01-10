Первый день чемпионата Республики Коми по лыжным гонкам остался за молодежью

10 января 2019 21:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

На РЛК имени Раисы Сметаниной прошел первый соревновательный день чемпионата Республики Коми по лыжным гонкам. Начались региональные старты с индивидуальной гонки классическим стилем.

Женщинам предстояло пробежать десять километров. Из сорока заявленных на гонку участниц стартовали и успешно финишировали треть спортсменок. На лыжне не появились такие спортсменки как Виктория Мелина и Наталия Зорина, биатлонистки Юлия Лапина и Анастасия Рудакова, которые были заявлены в протоколе ранее. Конкуренцию юным лыжницам составила опытная гонщица Ольга Рочева, которая показала сегодня пятый результат. В мужской гонке участвовал и супруг Ольги, тренер ГАУ РК «ЦСПСК» по лыжным гонкам Анатолий Рочев. Лыжники преодолевали 15 километров с двойным транзитом по стадиону. Успешно завершить гонку удалось 79 спортсменам.

Среди женщин призовую тройку составили лыжницы 1990-х годов рождения. Победительницей стала кандидат в мастера спорта Наталья Смирнова. Представительница спортшколы «Фаворит» удерживала лидерство и на отрезке в 5 километров. Серебряным призером стала ижемская лыжница, спортсменка сборной Коми, юниорка Зинаида Липина. Бронзовую медаль взяла Мария Лихачева.



Золотую медаль мужской гонки выиграл член сборной Коми по лыжным гонкам, спортсмен из Ижемского района Евгений Семяшкин. Он смог обойти на 44 секунды мастера спорта международного класса Андрея Парфенова, который сегодня занял второе место. Третье место у спортсмена из Усть-Вымского района Андрея Малафиева.

Лыжник сборной Коми Владислав Ванеев и спортсмен юниорской российской сборной из нашего региона Андрей Некрасов также показывали лидирующие позиции в течение гонки. В итоге Владислав занял 4 место, а Андрей - пятое. В топ-10 также вошли спортсмены региональной сборной Даниил Рочев (6 место), Григорий Матвеев (7 место), Степан Дуркин (8 место) и Гардер Максим (10 место).

Завтра, 11 января, лыжники проявят себя в «коньковом» спринте. В заключительный день, 13 января, спортсмены разыграют медали в индивидуальной гонке свободным стилем.