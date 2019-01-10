Лыжники из Коми трижды в призах Континентального Кубка в Раубичах

10 января 2019 21:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Классический спринт этапа Континентального Кубка Восточной Европы в белорусских Раубичах стал трижды медальным для лыжников из Республики Коми. Ольга Царева заняла второе место среди женщин.

Золотой и бронзовый пьедестал также за лыжниками из Коми, но уже среди мужчин. Илья Семиков стал победителем. Ермил Вокуев за 200 метров до финиша сломал палку, но сумел не потерять место на пьедестале. В его руках - бронза гонки. Илья Порошкин показал пятый результат.



Напомним, члены лыжной сборной Республики Коми продолжают участие в Континентальном Кубке Восточной Европы. Для участия в очередном этапе соревнований FIS с 10 по 13 января в Раубичи (Белоруссия) выехали четыре лыжника. В последующие дни в программе запланированы «разделки». 11 января женщины пробегут индивидуальную гонку на 5 км, мужчины - на 10 км. Завершатся соревнования 13 января индивидуальной гонкой на 10 и 15 км.