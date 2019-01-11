Евгений Шастин: Я приехал в Кормиловку, чтобы поддержать ребят

Сегодня советник Губернатора Омской области, куратор проекта «Омские орлята» Евгений Шастин посетил Кормиловку, где встретился с депутатским корпусом района, спортивной общественностью, а также провел мастер-класс для молодых хоккеистов.

В администрации Кормиловского района Евгений Евгеньевич вместе с первым заместителем главы Владимиром Сыркиным обсудил с собравшимися важность проведения турнира по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята».

– Честно говоря, я не думал, что наш проект окажется настолько удачным. Он даже не столько спортивный, сколько социальный, – подчеркнул Евгений Шастин. – Дети друг с другом знакомятся, им интересно выступать и защищать честь своего района. Сегодня они встретятся на спортивной площадке, а затем они сойдутся в жизни, дружеские отношения могут перейти в работу, в бизнес. На нашем турнире ребята получают грамоты, медали, кубки, лучшие игроки награждаются отдельными призами. У них уже есть портфолио, которое пригодится им в жизни. Кроме того, мы два года проводим летние хоккейные сборы, где мы объясняем мальчишкам не только как правильно отжиматься, приседать, питаться, но и как следует вести себя в обществе. К вам я приехал, чтобы поддержать ребят. Я видел, что они в Черлаке проигрывали и пропускали по 20 шайб. Но это не страшно. Я видел их задор, как они самоотверженно играют. Победы к ним обязательно придут.

С упоением слушали Евгения Шастина мальчишки, для которых после мастер-класса на морозном воздухе был организован чай со сладостями. Ребят интересовало, в каких клубах за свою профессиональную карьеру отыграл известный хоккеист, были ли у него травмы. В свою очередь Евгений Евгеньевич вместе с помощником депутата Государственной думы Ирины Родниной Александром Карташовым вручил хоккеистам Кормиловки и Алексеевки новые клюшки, раздал автографы и подарил книги об истории омского хоккея.

Сам мастер-класс включал в себя работу с полевыми игроками и обучение навыкам игры вратарей, с которыми работал воспитанник омского хоккея Кирилл Сенаторов. Евгений Шастин показывал, как двигаться на одном коньке, спиной вперед, выполнял вместе с ребятами «змейку», резкое торможение и давал наставления молодым тренерам Кормиловского района.

Напомним, что V первенство Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята» проводится с декабря по март. Первый из зональных турниров прошел в минувшие выходные в Черлаке. Второй из них начнется уже завтра в Одесском. По две лучшие команды из четырех зон сыграют в финальной части соревнований, после чего определится обладатель главного трофея – переходящего кубка турнира.