Ян Эйдензон выиграл «золото» первенства страны

Лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов в возрасте до 21 года проходят с 5 по 13 января в Ижевске. В них принимают участие сильнейшие молодые стрелки со всей страны. Омскую область на данных стартах представляют Ян Эйдензон, Александр Доронцов, Федор Лепешкин, Матвей Каймасиди (все – пневматическая винтовка, движущаяся мишень), Мадина Молдабаева, Иван Карганов, Сергей Федосов, Елизавета Храменок и Денис Захаров (все – пневматический пистолет).

Вчера, 10 января, Яну Эйдензону удалось стать лучшим в упражнении «ВП-ДМ/60м». На третью ступеньку пьедестала поднялся наш Александр Доронцов. Вторым стал Егор Спехов из Свердловской области. Совсем немного не хватило до пьедестала Федору Лепешкину, ставшему в итоге четвертым. В командном первенстве омичи уверенно заняли первую позицию.