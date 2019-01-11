Факел игр «Дети Азии» остаётся на острове Итуруп

11 января 2019 10:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

На Итурупе состоялась эстафета огня международных игр «Дети Азии». Сразу после торжественного мероприятия факел предали на хранение курильчанам. Этот подарок, как свидетельство уникального события, принял врио главы района Вадим Рокотов.

После состоялась встреча с представителем оргкомитета игр Алексеем Быковым и хранительницей огня Кариной Глебовой, которые прибыли из Южно-Сахалинска.

– Курилы принято считать районом Крайнего Севера, районом со сложными климатическими условиями. При этом мы полноценная часть нашей большой родины, – рассказал Вадим Рокотов. – Курильчане с особым энтузиазмом поддержали столь масштабное мероприятие. Уверен, что для всех нас это событие станет мощным импульсом к развитию и популяризации спорта, а также здорового образа жизни. В районе ежегодно проводятся соревнования разных уровней, в которых активно участвуют жители.

В планах муниципальных властей - создать дополнительные условия для занятий различными видами спорта. Особое внимание курильчан направленно на развитие горнолыжного спорта.

– В прошлом году из Норвегии к нам приезжал один из лучших специалистов в мире в области создания горнолыжных трасс. Мы готовы продвигать идею открытия на острове международных горнолыжных сезонов. Здесь шикарные горы, а «с лыж» можно отправиться сразу в горячие источники. Я думаю, что мы обязательно займем достойное место, как жемчужина, в спортивной короне Сахалинской области, - отметил Вадим Рокотов.