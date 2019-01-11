Более 800 юных спортсменов края побывали на новых объектах Зимней универсиады

11 января 2019 10:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Красноярске завершилась серия экскурсий для юных спортсменов по спортивным объектам Зимней универсиады-2019. С 3 по 10 января более 800 воспитанников городских и краевых спортивных школ побывали на экскурсиях по 5 спортсооружениям.

Ребята посетили Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, стадион «Енисей», ледовый дворец «Кристалл арена», многофункциональные спортивные комплексы «Сопка» и «Платинум Арена Красноярск».

В ходе посещений ребятам рассказывали про строительство/реконструкцию объектов, показывали основные и тренировочные арены. Ребята наблюдали за соревнованиями и тренировками спортсменов, работой судей в ледовых дворцах и спорткомплексах, изучали макеты объектов, работу хладоустановки и другое специализированное оборудование. В ходе экскурсий приятным бонусом для юных спортсменов стала возможность лично протестировать лёд «Платинум Арены Красноярск», где будут проходить соревнования по фигурному катанию в марте. Спортивные школы, не попавшие на лёд в рамках экскурсии, могут еще это сделать 12 и 13 января. Заявки принимают по телефону 212-99-64.

Напомним, что участниками экскурсий стали юные спортсмены СШОР по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука, СШОР по ледовым видам спорта, «Спутник», «Здоровый мир», «Рассвет», «Энергия», «Сибиряк», «Вертикаль», «Юность», спортивных школ по регби, волейболу, хоккею с мячом, тяжелой атлетике, вольной борьбе, горнолыжному спорту и сноуборду, видам единоборств, а также занимающиеся «Центра спортивных клубов».

С 5 по 10 января в Красноярске на объекте Зимней универсиады-2019 – стадионе «Енисей» проходил зональный турнир первенства России среди команд 2002-2003 годов рождения. За победу боролись 6 команд: кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш», иркутский «СШ Рекорд», «Химик» из Усть-Абакана и две команды спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей». Победителем зонального турнира стала красноярская команда «Енисей-2002». Наши ребята одержали победы во всех своих матчах и заняли первое место.