Хоккейная «Волга» 2005 года рождения - серебряная

11 января 2019 10:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Подходят к завершению зональные детско-юношеские турниры по хоккею с мячом. В Ульяновске наша команда 2005 года рождения заняла итоговое второе место.

В финальном поединке на стадионе «Станкостроитель» сошлись победители групп - ульяновская «СДЮСШОР-Волга» и кировская «Родина». По итогам матчевой встречи кировчане одержали победу. У «волжан» будет шанс поквитаться с соперником на финальном турнире, который пройдёт в Новосибирске.

По окончании соревнований прошла церемония закрытия турнира и награждения призёров и лучших игроков. В ней приняли участие Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов, директор хоккейного клуба «Волга» и председатель федерации хоккея с мячом Ульяновской области Марат Шакуров, чемпион мира по хоккею с мячом и лучший бомбардир в истории «Волги» Николай Афанасенко, а также директор СДЮСШОР Леонид Никифоров.

Параллельно успехов добиваются и воспитанники ульяновской школы хоккея с мячом других возрастов.

Ребятам 2002 года рождения осталось сыграть лишь один матч в Кирове, и независимо от результата наша команда в числе призёров. Турнир в Челябинской области окончен, «СДЮСШОР-Волга-2004» стала третьей. В Архангельске игроки 2006 года рождения тоже обеспечили себе призовое место. Остался один тур, наши пока первые. Наконец, сегодня в Сыктывкаре завершается турнир команд 2007 года рождения. По итогам группового этапа наши ребята - лучшие в своей подгруппе. Итоговое первое место ульяновцы разыграют с сильнейшей командой второй подгруппы - «Уральским Трубником» из Первоуральска.