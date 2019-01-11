Шесть казанских динамовцев вызваны в сборную России по хоккею на траве

11 января 2019 10:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Мужская сборная России по хоккею на траве с 7 января находится в Кисловодске. Здесь хоккеисты проводят сборы, которые завершатся 27 января. В составе национальной сборной тренируются пять игроков команды «Динамо-Казань»: вратарь Марат Гафаров, защитники Семен Матковский, Денис Щипачев, полузащитник Алексей Майоров. В тренерский штаб сборной страны вошел Николай Янкун.

В национальную команду впервые вызван и экс-игрок казанского клуба, воспитанник РСДЮСШОР «Динамо» (Казань) Владислав Лебедь, перешедший после завершения сезона в возрождаемую в Питере команду «Волна».

В планах российской сборной, помимо Кисловодска, провести еще два полноценных сбора: с 7 по 17 февраля – в Куала-Лумпуре (Малайзия) и с 25 февраля по 2 марта – в Бельгии. Затем национальной команде предстоит выступить на последнем этапе Мировой лиги (Hockey Series Open), по итогам которой определятся участники Олимпийских игр.