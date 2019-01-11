В лыжной гонке «Вечерняя Бугульма» выявили самых быстрых бегунов

11 января 2019 10:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Лыжная база» состоялась традиционная лыжная гонка «Вечерняя Бугульма», в которой приняли участие местные бегуны и гости города разных возрастов.

Соревнования проводятся в темное время суток при искусственном освещении лыжной трассы, что привлекает гонщиков юго-востока РТ, а также близлежащих регионов России. На этот раз любители зимних видов спорта вышли на обновленную после капитального ремонта лыжероллерную трассу, которая в ширине составляет три метра 60 сантиметров, вместо прежних двух. Увеличился и радиус на поворотах. Благодаря чему лыжники уверенно чувствовали себя на дистанции и улучшили свои спортивные результаты.

Любителей гонок не испугал мороз под 20 градусов. Мужчинам и юношам предстояло преодолеть 9 км, а женщинам и девушкам – 6 км, юным участникам соревнования – 3 км. По словам спортсменов, они стартовали не ради рекордов, а ради участия, общения и заряда энергии на весь 2019 год.

По итогам гонки определились победители и призеры. Первыми финишировали в своей возрастной группе бугульминцы Арсений Авсеенко, Даниил Лыков, Сергей Толманов; гости из Альметьевска и Азнакаева – Александр Ильин и Мисбах Халиков, бугульминская лыжница Альбина Шарифуллина, участница из Азнакаева Альбина Зарипова и местная спортсменка Татьяна Илюхина.

Победителями в абсолютном зачете стали Даниил Лыков и Альбина Шарифуллина.

Победителей и призеров наградили призами и дипломами соответствующих степеней.