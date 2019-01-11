Красноярцы примут участие в Международных спортивных зимних играх «Дети Азии»

11 января 2019 11:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске пройдут I Международные спортивные зимние игры «Дети Азии». В состав сборной команды Сибирского федерального округа вошли 22 спортсмена Красноярского края.

В программе международного спортивного форума соревнования по 8 видам спорта: фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, горнолыжному спорту, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина. Возраст участников – 16 лет и моложе.

К участию в Играх приглашаются сборные команды стран Азиатского континента, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов России, сборная команда Сахалинской области, сборная команда Республики Саха (Якутия), а также сборные команды Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Москвы.

По результатам проведения отборочных соревнований в состав сборной команды СФО вошли 22 спортсмена от Красноярского края – 17 основных спортсменов и 5 запасных, а также 7 тренеров по 5 видам спорта (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд).

Алина Аферёнок, Марина Дубова, Виктор Молчанов, Алина Терских, Семён Усков поборются за медали в биатлоне, Кирилл Бугаев и Иван Бушмин выступят на соревнованиях по горнолыжному спорту. Кира Дюжева, Сергей Иванов, Егор Шманов сразятся за награды в лыжных гонках, Владимир Кряжев, Дарья Евстегнеева, Владислав Ровда, Софья Шелковенко, Вадим Энгель примут участие в прыжках на лыжах с трамплина. Сразу 9 красноярцев вошли в состав команды СФО по сноуборду: Алексей Деревягин, Софья Кожухова, Илья Корнилов, Владислав Петров, Владимир Пнев, Ефим Сквозняков, Валерия Сташуль, Елизавета Шульгина, Николай Марков.

Игры направлены на укрепление дружбы между детьми стран Азиатского континента и регионов Российской Федерации, выявление сильнейших спортсменов для подготовки резерва в олимпийские сборные команды стран Азиатского континента и России.