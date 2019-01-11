Ведущие спортсмены-инвалиды региона отправились на сбор с национальной командой России

С 11 по 27 января в Пересвете (Московская область) состоится тренировочный сбор национальной команды Российской Федерации по спорту лиц с ПОДА (лыжные гонки и биатлон).

Республику Коми в Подмосковье представят ведущие спортсмены-инвалиды региона: Мария Иовлева, Иван Голубков и Надежда Фёдорова (Республика Коми, Новосибирск).

Спортсмены продолжают подготовку к предстоящему Чемпионату России, который пройдет с 19 по 28 марта в Пересвете. Как отметил директор регионального «Спортцентра инвалидов» Олег Горбулин, предстоящий сбор - один из важнейших этапов в их подготовке к соревнованиям.

«На сборе приедут все лыжники из состава национальной сборной. Особое внимание будет уделено тактическому мастерству спортсменов и, конечно, продолжится физическая подготовка», - подчеркнул О.Горбулин.