Тетюшане сразились за победу в турнирах по шахматам, шашкам и бадминтону - Советский спорт
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11 января 2019 11:16Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Тетюшане сразились за победу в турнирах по шахматам, шашкам и бадминтону

Чемпионат Тетюшского района по шахматам и шашкам определил сильнейших спортсменов в своих возрастных группах.

В соревнованиях, которые проходили в спортивно-оздоровительном комплексе «Барс», приняли участие более 80 спортсменов.

Золотыми призерами шахматных соревнований признаны Ришат Ахметшин, Сергей Ермошкин, Мария Лашманова, Лейсан Сулейманова. Самыми юными участниками стали Сергей Лашманов и Нафиса Фатхлисламова.

В шашках выиграли Аниса Галиуллина, Ильназ Зайнуллин, Айдар Салаватуллин, Рузина Шарафеева. Денис Ахтонов стал самым юным участником игры. В номинации «Ветеран спорта» и в шахматах, и в шашках отмечен Мубин Ахметов.

В соревнованиях по бадминтону среди юношей и девушек приняли участие более 45 спортсменов. Чемпионами в своих возрастных группах стали Богдан Арсеньев, Илья Букушкин, Азалия Полозова, Софья Сергеева, Валерия Тазеева и Разиль Халитов.

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