Надежды омского дзюдо. В новом зале борьбы на Левобережье прошло первенство Омской области

11 января 2019 12:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

За награды соревнований, состоявшихся 10 января, боролись около четырех десятков молодых спортсменов не старше 23-х лет из Омска, а также Омского и Одесского районов.

В весовой категории «60 кг» победу одержал мастер спорта Дмитрий Бусс, представляющий Академию МВД. Участник этой же команды, перворазрядник Леонид Кузнецов стал лучшим в категории «73 кг».

В весе 66 кг первое место занял еще один спортсмен с «мастерским» статусом Михаил Гвоздев из спортивной школы № 19. Родион Старников из спортивной школы имени Олега Охрименко был лучшим в категории «81 кг».