Хоккеисты «Динамо-Казань» уступили одноклубникам из Москвы

11 января 2019 12:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

10 января в Казани на стадионе «Ракета» состоялась битва двух динамовских команд – «Динамо-Казань» принимала столичных одноклубников. Этот поединок был посвящен 95-летию Всероссийского общества «Динамо» и 100 со дня рождения легендарного спортсмена, Заслуженного тренера СССР и Заслуженного мастера спорта Василия Дмитриевича Трофимова.

Матч посетили титулованные хоккеисты-ветераны и спортивные деятели, внесшие огромный вклад в развитие хоккея с мячом. Участниками торжественной церемонии открытия матча стали почетный президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Альберт Поморцев, исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России, Заслуженный тренер России Серей Мяус, первый заместитель председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Салават Гайсин, 7-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион СССР Николай Дураков, 6-кратный чемпион мира, Заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин, 6-кратный чемпион мира Михаил Осинцев, чемпион мира Анатолий Рушкин, а также ветераны татарстанского хоккея с мячом.

Битва двух «Динамо» закончилась победой столичных одноклубников.

«Динамо-Казань» 2:3 «Динамо» (Москва)

Голы: Рязанов М., 25 (1:0); Шабуров, 31 (1:1); Василенко, 70 (2:1); Рязанов М., 81 (2:2); Тарасов, 88 (2:3).

Следующий тур чемпионата России 13 января «Динамо-Казань» пропускает. 16 января команда Ильяса Хандаева проведет гостевой поединок в Кемерово против местного «Кузбасса».