В Пестрецах прошли соревнования по плаванию среди сотрудников МВД

11 января 2019 12:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 января в с. Пестрецы в бассейне «СУЛА» прошли районные соревнования по плаванию среди сотрудников полиции Пестречинского района, посвященные дню образования ОСОАВИАХИМ-РОСТО-ДОСААФ. В соревнованиях приняли участие 30 сотрудников полиции во главе с руководителем - начальником отдела МВД России по Пестречинскому району Зуфаром Гарафиевым. В заплывах также участвовали ветераны МВД и семьи полицейских.

Соревнования прошли в 6 заплывах, в разных возрастных группах, на дистанции 50 м вольным стилем среди мужчин и 25 м вольным стилем среди женщин.

По итогам выступлений среди детей титул чемпиона завоевал Роман Родионов (сын начальника штаба, подполковника внутренней службы Родионова А.Г.). Среди мужчин на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Рамиль Хасянов (УУП), 2 и 3 места соответственно заняли Иван Казаков (УУП) и Зуфар Гарафиев (начальник Отдела МВД). В заплывах ветеранов первенствовал Василий Ишимов (бывший заместитель начальника отдела – начальник тыла, подполковник милиции в отставке). Серебряным и бронзовым призерами стали Алексей Тарасов и Александр Перепеченов.

Победителей и призеров соревнований наградили грамотами, памятными подарками и денежными премиями председатель Совета Пестречинской МО РОГО ДОСААФ РТ Илдар Бикиухаметов, начальник отдела МВД России по Пестречинскому району полковник полиции Зуфар Гарафиев и директор местной ДЮСШ Ильшат Шафигуллин.

На церемонии награждения Зуфар Юнусович поздравил победителей и участников с хорошими результатами и пожелал всем дальнейших успехов в спорте, а также подчеркнул, что данные соревнования являются для пестречинских сотрудников МВД давней доброй традицией.