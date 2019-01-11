В Казани пройдут открытые соревнования по керлингу

11 января 2019 12:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В ближайшие выходные жители и гости Казани смогут принять участие в мастер-классе по фигурному катанию и сразиться в турнире по керлингу.

12 января в парке «Черное озеро» пройдет финальный бесплатный мастер-класс по фигурному катанию. Начало запланировано на 12:20.

Здесь же пройдут первые открытые соревнования Федерации керлинга Республики Татарстан. Все, кто участвовал в тренировках, смогут сразиться между собой, а помогать им будут профессиональные спортсмены. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (903) 061-31-81. Начало соревнований – в 16:00.