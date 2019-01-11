Неделя Звезд Хоккея откроется десятым матчем за Кубок Вызова

11 января 2019 12:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Считанные часы остались до старта третьей Недели Звезд Хоккея, которая откроется десятым матчем за Кубок Вызова. В Нижнекамск уже прибыли все главные действующие лица, на арене идут последние приготовления, а болельщиков традиционно ждет настоящий праздник хоккея.

Пространство перед «Нефтехим-Ареной» превратится в развлекательную площадку. На протяжении нескольких дней пять мастеров создавали двухметровую статую хоккейного голкипера. Другими арт-объектами станут ледяные шайбы с хоккейными свитерами Кубка Вызова и Матча Звезд ЖХЛ внутри.

Помимо ледяных скульптур перед ареной будет установлена специальная сцена, на которой состоятся выступления творческих коллективов Татарстана. Внутри самого дворца спорта болельщикам также есть чем заняться в ожидании матча. Будет установлена бросковая зона, где любой желающий сможет попробовать себя в роли Антона Васильева или Никита Рожкова. На втором этаже гостей ожидает концертная программа, VR-хоккей, а мастера аквагрима помогут нанести на лицо цвета любимой команды.

Мероприятие планируют посетить председатель Правления МХЛ Александр Медведев, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Кубок Вызова – это настоящая битва молодых хоккеистов. Показать себя с лучшей стороны означает не только возможность попасть на Матч Звезд КХЛ, но и шанс обратить на себя внимание тренеров, и в будущем попробовать закрепиться во взрослой команде. Многие хоккеисты, выступавшие на Кубке Вызова, сейчас защищают цвета ведущих коллективов в России и за океаном: Захар Арзамасцев, Александр Барабанов, Виктор Антипин, Владимир Ткачёв, Сергей Калинин, Никита Сошников, Роман Любимов, Никита Нестеров. Все они и многие другие – пример успешных игроков, которые прямо сейчас стоят перед глазами нового молодого поколения.

Противостояние молодёжи Запада и Востока возвращается в Нижнекамск спустя два года. В 2016 году этот город стал свидетелем очередной виктории команды Запада, чья победная серия насчитывает уже пять матчей кряду. Ворота Востока тогда защищал нынешний голкипер «Сибири» Алексей Красиков, в нападении играли Рафаэль Бикмуллин и Степан Хрипунов. Оба успешно играют в КХЛ за «Нефтехимик» и «Автомобилист» соответственно. Обладателем трофея в составе Запада стал капитан той команды ярославский железнодорожник Артём Ильенко, защитник рижского «Динамо» и сборной Латвии Кристапс Зиле.

Последние пять лет розыгрыша Кубка Вызова прошли с доминированием Запада. Дважды они забрасывали по пять шайб: 5:3 в 2014 году и 5:2 в 2016. Дважды побеждали в буллитной лотерее (2015 и 2017), а в прошлом году разгромили Восток в Астане со счетом 7:3. Эти победы сделали разрыв между сборными конференций очень крупным – 7:2 в пользу Запада. Востоку давно пора реабилитироваться, но у их соперников наверняка другое мнение на этот счет.

Болельщиков ждет много интересных противостояний. В Нижнекамск едут лучшие атакующие силы обеих конференций: ведущий игрок «Снежных Барсов» Саян Данияр, лучший снайпер лидеров Восточной конференции «Мамонтов Югры» Кирилл Кожевников. Компанию им составят Даниил Лапин из «Сибирских Снайперов» и Андрей Гришаков из «Ладьи», также лидеры бомбардирских гонок в своих командах.

Впрочем, у соперника тоже есть кому забивать. Ударное сочетание из МХК «Динамо СПб» Антон Васильев и Антон Назаревич прямо сейчас являются лучшими бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата МХЛ соответственно. Отличную форму набрали Донат Стальнов из «Чайки» и Амир Гараев из ХК «Капитан».

Вратарская связка на Западе получилась армейской: это голкипер «СКА-1946», лучший вратарь прошлого сезона Никита Лысенков и Всеволод Скотников из «Красной Армии». У Востока ворота будут защищать Владимир Галкин из «Авто» и представитель альметьевского «Спутника» Адель Минегалиев.

Поддержку домашних трибун обязательно получат игроки нижнекамского «Реактора» - защитник Алексей Пузанов и нападающий Арсен Хисамутдинов. В тренерском штабе также есть представитель команды из Нижнекамска – Алику Гарееву помогает наставник «Реактора» Вячеслав Касаткин. Запад второй год подряд тренирует главный тренер «СКА-1946», на этот раз это Александр Савченков. Его помощник – Андрей Потайчук из «Крыльев Советов».

Также в составе Запада лидеры ХК «Рига» и «Алмаза» Янис Шваненбергс и Владислав Фёдоров. Из «СКА-1946» в Нижнекамск приедут бронзовые призеры молодежного чемпионата мира Иван Морозов и Кирилл Марченко. Действующего чемпиона «Локо» представят защитники Даниил Мисюль и Антон Малышев, а «Крылья Советов» - защитник Александр Никишин. В составе Востока – лучший защитник прошлого сезона Тимралий Вахрутдинов («Мамонты Югры»), магнитогорцы Егор Спиридонов и Павел Дорофеев. Данил Мокрушев из «Белых Медведей» и Илья Баданин из «Омских Ястребов».

12 января в 17:00 на «Нефтехим-Арене» начнется предматчевое шоу, после которого стартует матч за Кубок Вызова. По итогам встречи четыре лучших игрока примут участие в Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ, которые станут кульминацией Недели Звезд Хоккея в Татарстане и состоятся 19 и 20 января.

Программа мероприятий

15:00 – начало работы фан-зоны на улице и в фойе

16:00 – открытие чаши

16:30 – завершение работы фан-зоны

17:00 – предматчевое шоу

17:20 – начало матча.