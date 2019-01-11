На Международный турнир по вольной борьбе «Иван Ярыгин» приедут спортсмены из 19 стран мира

11 января 2019 12:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С 24 по 27 января в Красноярске пройдет юбилейный XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Предварительные заявки на участие уже отправили 19 стран мира.

Ожидается, что участниками соревнований станут спортсмены из Болгарии, Белоруссии, Китая, Микронезии, Германии, Венгрии, Иордании, Казахстана, Киргизии, Монголии, Норвегии, Румынии, Туркменистана, США, Турции, Египта, Бельгии, Франции, России. Техническим делегатом на турнире выступит Халил Ибрагим из Турции.

Напомним, одно из самых знаковых спортивных событий года возвращается во Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12). Турнир впервые будет проходить четыре дня. С 2018 года он стал рейтинговым – участникам соревнований стали начисляться баллы в зависимости от занятого места на соревнованиях. Рейтинговые очки в будущем учитываются при жеребьевке участников чемпионата мира по вольной борьбе.