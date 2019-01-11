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11 января 2019 13:37Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Во Дворце художественной гимнастики ждут сильнейших граций Сибири

Гимнастки разыграют путевки на первенство страны и Спартакиаду учащихся-2019.

Молодые гимнастки из Иркутской, Кемеровской, Томской, Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай и Тыва выступят с 17 по 19 января на первенстве Сибирского федерального округа во Дворце художественной гимнастики (ул. Тимуровский проезд, 10). Наш регион на турнире будут представлять 45 спортсменок. В их числе и лидеры омской команды – победительницы и призеры всероссийских турниров Анастасия Симакова, Екатерина Пантелеева, Майя Колобовникова и другие. Торжественное открытие состоится 17 января в 14:00.

Девушки-«художницы» выступят в индивидуальных и групповых упражнениях по программам первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта. Они разыграют медали в многоборье, а также смогут выполнить нормативы на звание КМС. Кроме того, лучшим из них будет предоставлено право участвовать в первенстве России с 29 января по 3 февраля в Казани и в финале летней Спартакиады учащихся России в Санкт-Петербург с 5 по 10 июля.

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