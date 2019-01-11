"НИКА" сразится с омским "Нефтяником"

11 января 2019 13:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

12 и 13 января сыктывкарская баскетбольная «НИКА» на своем паркете примет в рамках очередного тура Суперлиги-1 чемпионата России омский «Нефтяник». В прошлом сезоне именно эти команды сражались в полуфинальной серии дивизиона, оставшейся по итогам трех встреч за гостями.



В этом чемпионате Омск дважды обыграл «НИКУ» в родных стенах, однако выезд в Сыктывкар легкой прогулкой не станет. Подопечные Дмитрия Шумихина завершили 2018-й год четырьмя домашними победами подряд, вернулись в зону плей-офф и горят желанием продолжить победную серию.



- При этом новогодняя пауза нам пошла на пользу. Игроки отдохнули, восстановили силы, разгрузились эмоционально. Из небольшого отпуска команда вышла 3 января и сейчас полностью готова к предстоящим встречам, - заметила ассистент главного тренера Ольга Доронина.



Под вопросом лишь участие в матчах Кэтрин Пятиной.



- В ходе подготовки к матчам мы провели традиционный видеоразбор игры «Нефтяника». Не скажу, что стиль у гостей сильно изменился с прошлого года. Делается ставка на больших игроков и вот от того, как мы с ними справимся, как поборемся за подбор, как используем свои сильные стороны, и будет зависеть исход встреч, - добавила Доронина.

Напомним, матчи против «Нефтяника» начинаются в 18-00.