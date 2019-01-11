В Муромцево пройдут чемпионат и первенство региона по биатлону - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 января 2019 14:58Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

В Муромцево пройдут чемпионат и первенство региона по биатлону

Спортсмены выйдут на старт 15 и 16 января. По итогам соревнований будет сформирована команда Омской области, которая поборется за награды первенства Сибирского федерального округа в Новосибирске, где в свою очередь будет проходить отбор на первенство страны и IX Зимнюю спартакиаду учащихся России.

В Муромцево на дистанции выйдут следующие группы спортсменов: «мужчины и женщины 1996 годов рождения и старше», «юниоры и юниорки 1997-1999 г.р.», «юноши и девушки 2000-2001 г.р.», «юноши и девушки 2002-2003 г.р.» и «юноши и девушки 2004-2005 г.р.».

В первый день соревнований биатлонисты выступят в индивидуальной гонке, а во второй посоревнуются в спринте. В оба дня состязания стартуют с 11:00.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта