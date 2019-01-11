Омские боксеры отметились наградами в Казахстане

Один из наших спортсменов поднялся на высшую ступень пьедестала.

В Кокшетау завершился уже 17-й по счету турнир по боксу среди юношей имени мастера спорта СССР международного класса Мереке Джусупова.

Как сообщает областной Центр олимпийской подготовки по боксу, спортсмены нашего региона показали отличные бои и завоевали три медали. На высшую ступень пьедестала сумел подняться Егор Белоусов, выступавший в весе до 58 кг.

Серебряные медали завоевали еще два боксера – Дмитрий Михеев (до 56 кг) и Ержан Меденов (до 63 кг).

Отметим, что к соревнованиям ребят готовил тренер Сергей Макаров.