Омские боксеры отметились наградами в Казахстане - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 января 2019 15:31Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Омские боксеры отметились наградами в Казахстане

Один из наших спортсменов поднялся на высшую ступень пьедестала.

В Кокшетау завершился уже 17-й по счету турнир по боксу среди юношей имени мастера спорта СССР международного класса Мереке Джусупова.

Как сообщает областной Центр олимпийской подготовки по боксу, спортсмены нашего региона показали отличные бои и завоевали три медали. На высшую ступень пьедестала сумел подняться Егор Белоусов, выступавший в весе до 58 кг.

Серебряные медали завоевали еще два боксера – Дмитрий Михеев (до 56 кг) и Ержан Меденов (до 63 кг).

Отметим, что к соревнованиям ребят готовил тренер Сергей Макаров.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта