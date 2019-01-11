Спортсмены начали отбор на «Праздник Севера-2019»

В Любинском и Таре прошли игры первого тура отборочных соревнований по хоккею в зачет XLIX областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Кормиловка-2019».

В центральной части региона клюшки скрестили команды Омского, Нововаршавского, Любинского и Калачинского районов. Без осечек провели первый тур хоккеисты «Сибири» из Омского района. Они поочередно переиграли нововаршавцев (5:3), любинцев (8:1) и калачинцев (7:3) районы.

Успешным оказался выезд в поселок Любинский у нововаршавского «Сокола». Команда не только довольно хорошо сыграла с действующими чемпионами «Праздника Севера» – омичами, но и обыграла калачинский «Сибиряк» (4:3) и хозяев тура из любинского «Колоса» (3:2). В еще одной встрече любинцы все-таки подарили радость болельщикам, разгромив калачинцев – 6:3.

В Таре без поражений сыграли хозяева из местного «Соболя». Действующие победители традиционного Мемориала Юрия Селивёрстова без труда обыграли большеуковский «Велес» (13:1), знаменский «Север» (7:2) и исилькульский «Форпост» (12:1). Исилькульцы же напротив проиграли все матчи на турнире – помимо поражения от тарчан их ждали неудачи в играх со знаменцами (5:6) и большеуковцами (3:7).

Неожиданно для многих двух побед в Таре добились большеуковцы – над исилькульцами и знаменцами (4:1). Между тем, стоит сказать, что «Велес» в последние годы демонстрирует планомерное движение вверх. Два года назад команда получила право сыграть в первой группе, а теперь одерживает победы не только над прямыми конкурентами, но и топ-командами сельского хоккея.

Второй тур отборочных соревнований к «Празднику Севера-2019» пройдет 26 и 27 января в Таре и Калачинске. На севере региона сыграют Любинский, Знаменский, Тарский и Нововаршавский районы, на востоке – Омский, Исилькульский, Калачинский и Большеуковский.

Отметим, что в финальную часть областной спартакиады попадут 5 лучших команд по итогам отбора. Шестым участником, по традиции, станут хозяева – на сей раз это кормиловские хоккеисты.