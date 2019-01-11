В Казани пройдет ежегодная спортивно-музыкальная премия «Манзара»

11 января 2019 15:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

19 января в 10:00 в столице Татарстана на обновленной арене Казанского государственного цирка (пл.Тысячелетия, д.2) пройдет ежегодная спортивно-музыкальная премия «Манзара». Мероприятие включает в себя концертное шоу с живым выступлением артистов татарской эстрады, а также соревнованиями по борьбе корэш.

В соревнованиях по корэш примут участие более 30 спортсменов. За звание чемпиона приглашены бороться батыры Сабантуев районов, городов Республики Татарстан, а также лучшие борцы России и мира ‒ профессиональные спортсмены, победители престижных всероссийских и международных турниров: Осканов Эскархан (Казахстан), Молдован Анатолий (Молдавия), Ахмедов Голиб (Узбекистан), Махмат Миров (Таджикистан), Раиль Нургалиев (Татарстан), Турал Азимов (Тюмень), Ренас Калимуллин (Татарстан) и другие. Победителю проекта будет вручен чемпионский пояс. Борьба будет проходить в абсолютной весовой категории. До последнего момента батыры не будут знать имена своих соперников – жеребьевка будет проходить непосредственно на арене цирка.

Для зрителей на сцене выступят знаменитые артисты Республики Татарстан Салават Фатхетдинов, Илсаф, Нурзада, Иван Громов, Динар Шаймарданов, Римма Никитина и еще целое созвездие талантливых певцов с большим творческим потенциалом. Украшением мероприятия станет розыгрыш автомобиля (Lada Granta в новом кузове) среди зрителей по купленным билетам.

Программа

10:00 – торжественная церемония открытия соревнований;

10:40 – предварительные состязания борцов за выход в финал и выступление артистов;

16:00 – перерыв;

18:00 – начало шоу-программы;

18:30 – жеребьёвка;

18:45 – борьба за выход в финал;

19:30 – выступление артистов;

19:40 – финал борьбы;

19:50 – награждение;

20:00 – выступление артистов;

20:30 – розыгрыш автомобиля и объявление победителя;

21:00 – завершение мероприятия.