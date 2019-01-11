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11 января 2019 15:41Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Лыжники сборной Коми продолжают собирать награды Кубка Восточной Европы

Во второй день этапа Континентального Кубка Восточной Европы, который проходит в Раубичах (Белорруссия) лыжники сборной команды Республики Коми вновь собрали полную коллекцию медалей. На этот раз в "разделке".

Сегодня, 11 января женщины соревновались в индивидуальной гонке на 5 км, а мужчины - на 10 км. За третье место во вчерашнем спринте отыгрался Ермил Вокуев. Сегодня он стал победителем гонки. Звание бронзового призера Кубка Восточной Европы примерил Илья Порошкин. В шаге от призов остановился еще один представитель Коми Илья Семиков. Он четвертый.

В женском забеге "серебро" завоевала спортсменка из Коми Ольга Царева. Накануне в спринте наша лыжница также стала второй.

Отметим, что в "копилке" спортсменов республики уже шесть медалей на белорусском этапе Континентального Кубка. В нем участвуют четыре лыжника сборной Республики Коми.

Завершатся соревнования 13 января индивидуальной гонкой на 10 и 15 км.

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