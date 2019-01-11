Спринт чемпионата Республики Коми по лыжным гонкам выиграли Некрасов и Смирнова

11 января 2019 15:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня, 11 января, на РЛК имени Раисы Сметаниной прошел второй день чемпионата Республики Коми по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в спринте свободным стилем. В квалификационных забегах приняло участие 148 человек.

Победительницей гонки вновь стала кандидат в мастера спорта Наталья Смирнова, представляющая на данных стартах Сыктывкар. Вчера в личной гонке "классикой" Наталья также была лидером. Серебряную медаль после бронзы в индивидуальной гонке завоевала Мария Лихачева (г. Сыктывкар). Двукратным призером после двух дней соревнований также стала спортсменка сборной Коми, юниорка Зинаида Липина (Ижемский район). Вчера она взяла серебро, сегодня в спринте - бронзу. Четвертая - Анна Шемякина (г. Усинск), пятая Мария Чупрова (г. Сосногорск), шестая - Юлия Лапина (Сыктывдинский район). Золотую медаль мужской гонки выиграл член юниорской сборной России по лыжным гонкам, спортсмен сборной Коми Андрей Некрасов (Усть-Вымский район). Второе место занял лыжник сборной Коми по лыжным гонкам Максим Гардер (г. Печора). Третьим стал Дмитрий Мишарин (г. Сыктывкар). Четвертое место в спринте занял Сергей Канев (Усть-Цилемский район), пятое - Владислав Ванеев (Корткеросский район), шестое - Даниил Рочев (Ижемский район).

В заключительный день, 13 января, спортсмены разыграют медали в индивидуальной гонке свободным стилем.