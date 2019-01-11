В столице Коми завершились всероссийские соревнования по хоккею с мячом «Плетеный мяч»

11 января 2019 17:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня в Сыктывкаре завершился первый этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» среди младших мальчиков 2007-2008 г.р. В турнире участвовали десять команд из Ульяновска, Кирова, Казани, Мончегорска, Первоуральска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Сыктывкара и Саратовской области.

Убедительную победу одержал «СДЮСШОР-Волга» из Ульяновска. Серебряными призерами стала команда «Уральский трубник» Первоуральска. «Бронза» досталась кировской «Родине». На четвертом месте расположился архангельский «Водник», а сыктывкарцы из СШОР №1 замкнули пятерку лидеров.

Также во время церемонии награждения были отмечены лучшие игроки турнира, ими стали:

Тимофей Мартынов - «СШОР№4» Мурманск

Александр Кулинич - «МАУ СШОР» Мончегорск

Владислав Орехов - «Уральский трубник» Первоуральск

Виталий Холстинин - «Нижегородец» Нижний Новгород

Михаил Живописцев - «Сборная Саратовской области»

Алексей Таскаев - «СШОР№1» Сыктывкар

Андрей Елизаров - «СДЮСШОР Волга»

Артём Комаров - «Водник» Архангельск

Елисей Махров - «Родина» Киров

Финальный этап соревнований пройдет с 24 марта по 1 апреля в Ульяновске.