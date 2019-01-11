В столице Коми завершились всероссийские соревнования по хоккею с мячом «Плетеный мяч»

Сегодня в Сыктывкаре завершился первый этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» среди младших мальчиков 2007-2008 г.р. В турнире участвовали десять команд из Ульяновска, Кирова, Казани, Мончегорска, Первоуральска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Сыктывкара и Саратовской области.
Убедительную победу одержал «СДЮСШОР-Волга» из Ульяновска. Серебряными призерами стала команда «Уральский трубник» Первоуральска. «Бронза» досталась кировской «Родине». На четвертом месте расположился архангельский «Водник», а сыктывкарцы из СШОР №1 замкнули пятерку лидеров.
Также во время церемонии награждения были отмечены лучшие игроки турнира, ими стали:
Тимофей Мартынов - «СШОР№4» Мурманск
Александр Кулинич - «МАУ СШОР» Мончегорск
Владислав Орехов - «Уральский трубник» Первоуральск
Виталий Холстинин - «Нижегородец» Нижний Новгород
Михаил Живописцев - «Сборная Саратовской области»
Алексей Таскаев - «СШОР№1» Сыктывкар
Андрей Елизаров - «СДЮСШОР Волга»
Артём Комаров - «Водник» Архангельск
Елисей Махров - «Родина» Киров
Финальный этап соревнований пройдет с 24 марта по 1 апреля в Ульяновске.