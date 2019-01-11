В Лениногорске прошли Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью

С 9 по 11 января в Лениногорске состоялись Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью среди юношей и девушек 11-14 лет. В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из Казани, Альметьевска, Лениногорска, Нижнего Новгорода, Красноярска и Санкт-Петербурга.
Результаты
Мальчики 2007 г.р. и моложе
1. Полицмерский Егор (Санкт-Петербург)
2. Чаплыгин Дмитрий (Казань)
3. Фомин Даниил (Санкт-Петербург)
Девочки 2007 г.р. и моложе
1. Логанина Элина (Казань)
2. Анисимова Виктория (Санкт-Петербург)
3. Носова Милана (Казань)
Юноши 2004-2006 г.р.
1. Герчу Егор (Санкт-Петербург)
2. Кузьмин Александр (Санкт-Петербург)
3. Макрыгин Никита (Красноярск)
Девушки 2004-2006 г.р.
1. Кузьмина Мария (Санкт-Петербург)
2. Архипова Даная (Казань)
3. Клестышева Екатерина (Санкт-Петербург)