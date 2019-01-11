В Лениногорске прошли Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью

11 января 2019 17:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 9 по 11 января в Лениногорске состоялись Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью среди юношей и девушек 11-14 лет. В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из Казани, Альметьевска, Лениногорска, Нижнего Новгорода, Красноярска и Санкт-Петербурга.

Результаты

Мальчики 2007 г.р. и моложе

1. Полицмерский Егор (Санкт-Петербург)

2. Чаплыгин Дмитрий (Казань)

3. Фомин Даниил (Санкт-Петербург)

Девочки 2007 г.р. и моложе

1. Логанина Элина (Казань)

2. Анисимова Виктория (Санкт-Петербург)

3. Носова Милана (Казань)

Юноши 2004-2006 г.р.

1. Герчу Егор (Санкт-Петербург)

2. Кузьмин Александр (Санкт-Петербург)

3. Макрыгин Никита (Красноярск)

Девушки 2004-2006 г.р.

1. Кузьмина Мария (Санкт-Петербург)

2. Архипова Даная (Казань)

3. Клестышева Екатерина (Санкт-Петербург)