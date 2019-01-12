В Ульяновской области отметят Всемирный день снега

12 января 2019 10:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

20 января ульяновцев и гостей региона ждут массовые спортивные мероприятия. Ожидается, что в церемонии открытия праздника примет участие Губернатор Сергей Морозов.

Главной площадкой празднования станет Соборная площадь. День снега начнётся в 11.00 с массовой зарядки, которую проведут инструкторы ульяновских фитнес-клубов. В это же время стартуют сразу два турнира: по хоккею среди юношей детско-юношеских спортивных школ города и по зимнему мини-футболу среди дворовых команд ТОС. После проведения на хоккейном корте турниров, инструктор научит всех желающих кататься на коньках.

В 12.00 на главной площади Ульяновска начнутся «Весёлые старты» среди школьников. Кроме того, все желающие смогут принять участие в семейной эстафете, мастер-классе по конькобежному спорту, а также спортивных конкурсах: зимний дартс, боксёрский поединок, перетягивание каната, метание валенка, эстафета на гигаботах.

20 января с 11.00 до 13.00 во всех городских парках, на стадионах и спортивных площадках Ульяновска пройдут массовые катания на лыжах и коньках. Спортинвентарь можно будет приобрести в пункте проката. Во «Владимирском саду» посетителей ждут скоростной спуск и катание на ледянках. На пришкольных дворовых территориях пройдут спортивные состязания по хоккею с мячом, зимнему мини-футболу и хоккею на валенках.

На стадионах «Волга», «Старт», «Локомотив» и «Симбирск» будут организованы социальные часы для детей из многодетных и малообеспеченных семей и массовые катания на коньках.

В спортивном комплексе «Заря» пройдут чемпионат и первенство Ульяновской области по биатлону. Соревнования начнутся в 11.00.

«В День снега физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия для участников разных возрастов будут организованы на территории всех муниципалитетов региона. Так, на горнолыжном курорте «Ундоры» состоятся Межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту, а в Барыше пройдут областные соревнования по лыжным гонкам. Основная цель проведения праздника – привлечение к зимнему активному отдыху и спортивным состязаниям на снегу как можно большего числа людей, особенно детей и молодёжи. Важно, что это семейный праздник, то есть в различных соревнованиях смогут принять участие родители вместе со своими детьми», - отметил Николай Цуканов.

Международный праздник День снега (День зимних видов спорта) традиционно отмечается в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года. Его инициатором и основателем выступила Международная федерация лыжного спорта с целью популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни. По замыслу организаторов, в этот день должны проходить «снежные фестивали», включающие соревнования на коньках, лыжах, сноубордах среди детей и взрослых, а такженародные гуляния. В этом году в Ульяновской области праздник отметят в четвёртый раз.