Все юные «волжане» в числе лучших!

12 января 2019 10:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Завершились зональные детско-юношеские турниры по хоккею с мячом в пяти возрастных группах. Для воспитанников «СДЮСШОР-Волга» соревнования прошли очень удачно - в активе ульяновских команд три «золота», одно «серебро» и одна «бронза».

В Ульяновске турнир завершился вчера. Наши ребята 2005 года рождения стали вторыми. На соревнованиях в Верхнем Уфалее (Челябинская область) игроки «СДЮСШОР-Волги-2004» стали третьими.

А вот 11 января принесло Ульяновской области сразу три «золота»! На турнире команд 2002 года рождения в Кирове ульяновцы разгромили сборную Москвы - 20:2. В Архангельске наши ребята 2006 года рождения победили казанскую «Ракету» - 10:0. В Сыктывкаре хоккеисты «СДЮСШОР-Волга-2007» обыграли сверстников из «Уральского Трубника» - 3:0.

Несколько позже состоится ещё один зональный турнир - среди команд 2003 года рождения. «Волжане» 15−16 лет представят наш регион на Всероссийских соревнованиях в Архангельске, которые будут проходить с 23 по 31 января.