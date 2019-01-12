В Новочебоксарске стартовали зимние чемпионат и первенство Поволжья по легкой атлетике

За награды престижного турнира вступили в борьбу свыше 800 легкоатлетов, которые в течение трех дней разыграют 32 комплекса медалей в четырех возрастных группах.

Соревнования являются лично-командными. По результатам участия будут сформированы сборные команды регионов округа для участия в чемпионате, молодежном, юниорском и юношеском первенствах страны. Добавим, первенство России среди юношей и девушек до 18 лет пройдет в Волгограде 30 января -1 февраля. Сильнейшие юниоры страны встретятся в Смоленске 5-7 февраля. Чемпионат России пройдет в Москве 13-15 февраля. Местом проведения молодёжного первенства страны станет Санкт-Петербург - 19-21 февраля.

Параллельно, 12 января состоится розыгрыш Кубка Главы Чувашии по легкой атлетике. В соревнованиях ожидается участие «звезд» российской легкой атлетики.

Программа розыгрыша Кубка Главы Чувашии состоит из 9 финалов. Женщины разыграют награды в беге на 60, 800, 3000 метров и прыжках с шестом. Мужчины будут оспаривать лидерство в беге на 60, 800 и 3000 метров. Юниоры и юниорки будут соревноваться в беге на дистанцию 1500 метров. Торжественное открытие соревнований состоится 12 января в 11.00 часов.

На соревнования прибыл главный тренер сборной команды России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. Сегодня в Доме Правительства состоялась его рабочая встреча с Главой республики Михаилом Игнатьевым.

Все три дня следить за перипетиями борьбы на соревнованиях в Новочебоксарске вы можете на сайте Минспорта Чувашии.

Начало трансляции:

11 января – с 12.00 до 19.00 часов (здесь)

12 января – с 11.00 до 18.00 часов (здесь)

13 января – с 10.00 до 14.00 часов (здесь)