В Челнах идет набор групп на обучение скандинавской ходьбе - Советский спорт
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12 января 2019 10:30Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Челнах идет набор групп на обучение скандинавской ходьбе

Челнинское отделение общественной организации «Союз пенсионеров России» объявляет набор 10 групп на бесплатное обучение скандинавской ходьбе пенсионеров с привлечением опытных специалистов.

Программа обучения будет состоять из теоретической и практической части. Так, на семинаре «Шаг к долголетию» челнинцам старшего поколения расскажут о пользе скандинавской ходьбы и восстановления здоровья и профилактики заболеваний, как подбирать палки для ходьбы относительно роста человека и другое. Практические занятия будут проводиться на открытом воздухе в парке «Прибрежный» с применением палок для ходьбы, приобретенными на средства президентского гранта. Группы будут формироваться по 20 человек из числа обучившихся на семинаре. Курс практического инструктажа рассчитан на восемь занятий. Контроль за эффективностью и длительностью занятий будет проводится инструктором индивидуально для каждого члена группы.

Прием заявлений идет до 31 января в будние дни с 11:00 до 15:00 по адресу: пр. Набережночелнинский, 32/17, каб. 205 (остановка «Электротехников»). При себе иметь паспорт и пенсионное удостоверение. Если имеется – справка о состоянии здоровья при наличии хронических заболеваний. Тел. для справок: 8-937-594-06-91

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