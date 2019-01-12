В Сыктывкаре юноши и девушки ведут борьбу за награды первенства по тяжелой атлетике

12 января 2019 13:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня в столице Коми на базе республиканской "Спортивной школы олимпийского резерва №2" стартовало первенство региона по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15-17 лет.

Во время церемонии открытия заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Максим Мартышин поприветствовал участников и пожелал спортсменам ставить перед собой самые высокие цели.

"Стремитесь, старайтесь. Только от вас самих зависит, сможете ли вы эти цели достигнуть. Покажите на помосте свои лучшие результаты. Удачи вам и, конечно, избежать травм", - отметил М. Мартышин.

Своих спортсменов на первенство делегировали пять муниципалитетов республики. Кроме Сыктывкара, это Троицко-Печорский район, Корткеросский, Ижемский и Сыктывдинский. Всего за награды поборются около 70 юношей и девушек.

По словам главного судьи соревнований Дмитрия Ноговицына, в Сыктывкар съехались все сильнейшие тяжелоатлеты.

"Конкуренция будет высокой. Надеемся, что в новых категориях, которые ввели в этом году, будут установлены рекорды республики. Рассчитываем, что таких будет достаточно много", - рассказал Дмитрий Ноговицын.

По итогам первенства будет сформирована региональная сборная для участия в соревнованиях в начале февраля в Старом Осколе.