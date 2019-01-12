«Это хороший пример для наших детей. Гости Кубка Вызова – о событии в Нижнекамске

12 января 2019 21:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Почетные гости Кубка Вызова о мероприятиях Недели Звезд хоккея, их значимости для молодежи и популяризации спорта.

Александр Медведев, председатель Правления МХЛ:

- Десятый Кубок Вызова проходит в юбилейный сезон МХЛ. Это серьезный юбилей и очень показательны слова Рене Фазеля, который отметил, что МХЛ - это лучший проект КХЛ. Я вспоминаю ребят, которые играли на первом Кубке Вызова. Никита Гусев три раза принимал участие в этом матче – это олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Гарипов, Марченко, Калинин, Здунов, Игнатович, Манухов. Эти ребята заканчивать не собираются, напротив, играют с каждым годом все лучше.

За десять лет многое произошло и в самой лиге, и в КХЛ. Сейчас отношения между МХЛ и КХЛ плодотворные, рабочие, не зря Кубок Вызова проводится в рамках Недели Звезд. Главное, что каждый год в МХЛ появляются новые игроки для ВХЛ и КХЛ и это доказывает необходимость существования Лиги. Представители МХЛ здорово смотрелись на молодежном Чемпионате мира, сегодня два участника сборной России играют на Кубке Вызова. Вертикаль хоккея работает хорошо, мы видим рождение настоящих звезд, которыми можно гордиться. Сегодня четыре игрока попадут на Матч Звезд КХЛ, такие вещи не забываются никогда.

Владимир Леонов, министр спорта республики Татарстан:

- Мы любим и ценим «молодежку», сегодня здесь играют и ребята из Татарстана. Мы с КХЛ почти на протяжении года работаем над Неделей Звезд. Завтра на лед выйдут девушки в Матче Звезд ЖХЛ. 16 января в Альметьевске пройдет матч легенд, для которого мы собрали команду из известных артистов, которые увлекаются хоккеем. Кульминацией станет Матч Звезд КХЛ. Сегодня ребята должны показать себя, чтобы оказаться в составах на матч в Казани. Молодежный хоккей - более экспрессивный, открытый, в этом его притягательность.

Алексей Морозов, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея:

- Мы начинаем здесь Неделю Звезд Хоккея – это большой праздник для всех. Сегодня в Нижнекамске мы ждем появления новых звезд. Наши молодые ребята много готовились и очень хотят себя проявить. Выиграть Кубок Вызова и попасть на Матч Звезд КХЛ - для них это отличный стимул. В Нижнекамске мы не в первый раз проводим Кубок Вызова, здесь проходил Кубок мира среди молодежных клубных команд. Большое спасибо руководству города и республики, которые так поддерживают нас.

Азат Бикмурзин, президент ХК «Нефтехимик»:

- Такие события нужны для города и региона в целом, они делают хоккей популярнее. Это хороший пример для наших детей. Они должны понимать, что мечты сбываются. Когда они видят на арене звезд КХЛ и МХЛ, своих земляков, они понимают, что этот уровень достижим и ставят себе задачи и вместе с родителями воплощают их в жизнь. Рады, что в составе КХЛ мы имеем возможность проводить такие мероприятия.

- Клуб безусловно ставит на молодежь в будущем. Смотрим на своих ребят в МХЛ, в том числе и как они выступают на Кубке Вызова. Уверен, и тренерский штаб ХК «Нефтехимик» сейчас следит за игрой и делает соответствующие выводы. Очень надеюсь, что наши молодые звездочки в скором времени будут играть в КХЛ, преимущественно в нашем родном клубе.

Айдар Метшин, глава города Нижнекамск:

- Из года в год Кубок вызова набирают все большую остроту, бескомпромиссная борьба, которая в спорте является главной составляющей – здесь она очевидна. Здорово, что ребята настроены на открытый хоккей, желание проявить себя. Это значимый турнир для Нижнекамска и республики Татарстан. У нас в городе 111 дворовых хоккейных команд, уверен, большинство сегодня на матче. Кубок Вызова – отличная возможность для малышей разглядеть перспективу, увидеть, к чему можно стремиться.