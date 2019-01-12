«НИКА» начала год с победы

12 января 2019 21:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сыктывкарская баскетбольная «НИКА» в первом матче 2019 года на своем паркете сразилась с омским «Нефтяником» - более чем принципиальным соперником. К матчу подопечные Дмитрия Шумихина подошли в полном составе – успела восстановиться после повреждения Кэтрин Пятина, чье участие было под вопросом. Гости тоже предстали в оптимальном сочетании. Так что игра вышла по-настоящему острой и жесткой.

Стартовая четверть осталась за «НИКОЙ». Качели, разгоняющиеся с каждой минутой, принесли хозяйкам паркета 17-14 – это еще гости смогли завершить результативно атаку за считанные секунды до свистка арбитра. Аналогичный трюк удался уже сыктывкаркам в конце второй десятиминутки. Екатерина Рябова попыталась прямо перед сиреной бросить издали и получила фол от Ксении Чинаевой. Две из трех попыток капитан «НИКИ» воплотила в очки. Разница в счете благодаря этому подросла и на перерыв команды отправились при уверенном преимуществе хозяек: 45-34.



Таять этот отрыв потихонечку стал в третьем игровом отрезке. Омск сократил отставание до семи очков (56-49) и постарался вцепиться в спину лидера. Получилось не очень – отрыв сперва сократился до пяти очков, а затем увеличился до десяти, почти стартовых для четверти. Впрочем, своего «Нефтяник» добился в другой сфере деятельности – травму получила основной разыгрывающий «НИКИ» Евгения Окснер. Ее участие в ответном поединке под большим вопросом, на паркете после эпизода она не появлялась.

Вдобавок, на четырех фола «повисла» Екатерина Рябова, благо, так желанный для соперника пятый фол капитан не получила. Тем не менее, «Нефтяник» почувствовал, что потеря Окснер может стать переломной для игры. С первых минут заключительной десятиминутки гости пошли вперед, стараясь спасти встречу. Особенно им помогли несколько удачных трехочковых попыток. Как итог, разница в счете стала таять на глазах. За три минуты до финальной сирены на табло уже загорелись 76-75.

В эти минуты лидерские качества проявила Екатерина Рябова, заработавшая на себе два фола подряд и реализовавшая все четыре штрафных. Капитан, а еще Кэтрин Пятина совершили в этот отрезок по перехвату, буквально лишив гостей шанса побороться за победу. Еще один штрафной реализовала Диана Попова. При счете 81-75 Омск пошел в последний штурм, но четыре броска подряд в одной атаке были с серьезной помехой и так и не привели к попаданию. Точку же в матче поставила все та же Рябова, забившая еще два штрафных: 83-75. Всего на счету капитана сыктывкарок 21 очко, 6 подборов и 5 перехватов.

У Екатерины Мащенковой 18 очков и 5 подборов, 12+7 на счету Екатерины Тереховой. В составе «Нефтяника» 24+8 у Елены Федотовой.

Борьбу за подборы при этом «НИКА» уступила 31-39, но совершила больше перехватов (15-12) и меньше потерь (19-24).