Хоккеисты Таврического и Омского районов пробились в финал «Омских орлят-2019»

13 января 2019 17:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Фавориты зонального турнира в Одесском теперь готовятся к поездке в Тюкалинск.

Сегодня в Одесском завершились соревнования второго зонального турнира V первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята». Игры проводились в крытом хоккейном корте, расположенном на стадионе имени олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Именно в нем в 2017 году проходили матчи областного «Праздника Севера», а в 2018-м – финальная часть «Омских орлят».

Хоккейные поединки между собой провели команды из Азовского, Одесского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического и Шербакульского районов.

Поздравить юных хоккеистов прибыли советник губернатора Омской области, член совета директоров ХК «Авангард», куратор проекта Евгений Шастин, глава Одесского района Валерий Корнейчик, предприниматель и партнер проекта Александр Курило, представители Полтавского района и многие другие. Почетные гости поздравили ребят с началом турнира, пожелали успехов в спорте и учебе и выразили надежду, что «Омские орлята» на долгие годы останутся в их сердцах.

Кроме того, Евгений Шастин решил провести мастер-класс для юных хоккеистов в селе Буняковка, что в 20-ти километрах от Одесского. В этом поселке любят спорт, выделяют средства на приобретение инвентаря и реконструкцию хоккейных площадок. Для 15-ти буняковских хоккеистов, среди которых была и девочка, известный хоккеист провел часовое занятие, где разъяснил, как развивать навыки катания на коньках. А на встрече за горячим чаем поделился своей спортивной историей и вручил местной хоккейной секции комплект клюшек, приобретенных благодаря поддержке Правительства Омской области и министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова.

Что касается самого турнира «Омские орлята», то восемь участвующих команд были разделены на две подгруппы. В первую из них попали главные фавориты турнира – Омский и Таврический районы – а также коллективы Полтавского и Русско-Полянского. Во второй подгруппе играли команды Павлоградского, Одесского, Шербакульского и Азовского районов.

Удачно выступила таврическая «Таврия», переигравшая не только русско-полянский «Юниор» (16:0) и полтавскую «Юность» (13:0), но и главных конкурентов из омской «Сибири» (5:2). Омичи стали вторыми, обыграв «Юниор» (20:1) и «Юность» (16:2). В еще одной игре полтавские мальчишки оказались сильнее русскополянцев – 5:3.

Во второй подгруппе без потерь сыграли павлоградские «Медведи», которых уже не первый год поддерживает воспитанник омского хоккея Денис Куляш. Они оказались сильнее шербакульского «Шивелуча» (6:3), азовского «Шторма» (11:0) и одесского «Шторма» (4:0). Второе место в группе заняли шербакульцы, которые после поражение от павлоградцев обыграли азовчан (6:0) и одесситов (5:0). В еще одной игре азовский «Шторм» одержал победу над одноклубниками из Одесского – 4:1.

Таким образом, в четверку лучших пробились команды Таврического, Омского, Павлоградского и Шербакульского районов, которые разыграли между собой призовые кубки и медали.

Так и не отдала никому очков таврическая «Таврия», переигравшая шербакульцев (6:1) и павлоградцев (3:2). Вторыми стали омичи из «Сибири», которые также оказались сильнее соперников – 5:1 и 6:2 соответственно. Таким образом, занявшие первое и второе места команды Таврического и Омского районов получили право сыграть в финальной части турнира «Омские орлята-2019», которая пройдет в середине марта в Тюкалинске.

Не смогли в финальной четверке показать свою лучшую игру павлоградские «Медведи» и шербакульский «Шивелуч». Павлоградские хоккеисты были близки к успеху, но в итоге взяли третье место в зональном турнире.

В Одесском организаторы подготовили сюрприз для отличившихся игроков. Лучшие вратарь, защитник и нападающий этапа получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря на сумму 5 тысяч рублей. Этими счастливчиками стали Никита Ликторас (вратарь, Таврический), Кирилл Мотыль (защитник, Павлоградский) и Дмитрий Туголуков (нападающий, Омский).

Напомним, что первые финалисты «Омских орлят» этого сезона определились в Черлаке – черлакская «Юность» и нововаршавский «Сокол». Следующие игры межрайонного этапа соревнований пройдут в Тюкалинске (25-27 января) и Седельниково (8-10 февраля).