«НИКА» разгромила омский «Нефтяник»

13 января 2019 21:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сыктывкарская баскетбольная «НИКА» сегодня, 13 января, провела повторный поединок с омским «Нефтяником» в рамках Суперлиги-1 чемпионата России. Как и ожидалось, в матче не смогла принять участие основной разыгрывающий хозяек паркета Евгения Окснер, но ни ее отсутствие, ни короткая скамейка запасных (в матче участвовало только девять игроков «НИКИ») не стали препятствием на пути к победе.



Уже в стартовой четверти подопечные Дмитрия Шумихина показали сумасшедший настрой на победу. Не смутили даже довольно спорные эпизоды, например, когда Екатерине Рябовой откровенно ударили в лицо – у капитана осталась заметная гематома. После первой четверти 25-8 – более чем уверенная игра сыктывкарок заставила гостей начать нервничать, ведь два поражения от команды, идущей пока что чуть ниже в турнирной таблице, вряд ли входили в их планы.



Однако переломить ход встречи Омску не удалось. Вторая четверть хоть и не стала какой-то сверхрезультативной и запомнилась даже очевидной подножкой Екатерине Ильиновой от игрока гостей, но обернулась отметками 16-14 на табло и общими 41-22 к большому перерыву.



В дебюте третьей четверти «Нефтяник» попробовал наверстать упущенное, но попытка успехом не увенчалась. «НИКА» не просто не подпускала соперниц к себе, но и продолжала отрываться: 24-12 и 18-14 в третьем и четвертом периоде соответственно. Общие 83-48 хоть и не отражают реальной разницы в классе между командами, но зато радуют болельщиков сыктывкарского клуба.



«НИКА» смогла выиграть борьбу за подборы и это при том, что в росте сыктывкарки соперникам уступают. Вновь гости сделали больше ошибок: 18 против 11 у хозяек паркета. «НИКА» показала лучший процент в точности бросков, сделала пять блокшотов (4 из них на счету Рябовой) и в целом была лучше в этот день.



21 очко и два подбора у Екатерины Ильиновой, 20+4 у Кетрин Пятиной, 15+9 у Екатерины Мащенковой, 7 очков, 5 подборов и 7 результативных передач у Екатерины Рябовой.



В составе «Нефтяника» дабл-дабл на счету Натальи Гришкевич: 11+10.

В турнирной таблице «НИКА» поднялась на пятое место. Между сыктывкарками и идущим четвертым «Нефтяником» осталось одно очко. 16 и 17 января «НИКА» на своем паркете примет «УГМК-Юниор». Клуб из Екатеринбурга хоть и идет десятым, но всего три балла уступает подопечным Дмитрия Шумихина.