Павел Ситников – призер чемпионата Европы!

Чемпионат Старого света по шорт-треку с 11 по 13 января проходил в Дордрехте (Нидерланды). В составе сборной России на этих соревнованиях выступали Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлев, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова, Евгения Захарова и Эмина Малагич.

Воспитанник областного Центра спортивной подготовки, 20-летний мастер спорта международного класса Павел Ситников дважды поднимался на пьедестал. Наш спортсмен стал третьим в финале на дистанции 500 метров, показав время 41,338 секунды. На пьедестал Павел поднялся в компании олимпийских чемпионов братьев Лю: первым стал Шаон (41,120 секунды), а серебряную медаль завоевал Шаолинь Шандор (41,202 секунды).

Вторую «бронзу» наш спортсмен завоевал в составе российской эстафетной команды на дистанции 5000 метров. Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников показали время 6 минут 59,609 секунды. Победу одержала сборная Венгрии (6.54,168), а второе место заняла команда Нидерландов (6.54,249).

Всего на счету сборной России оказалось 10 медалей чемпионата Европы. «Золото» на 1000-метровой дистанции завоевали Софья Просвирнова и Семен Елистратов.