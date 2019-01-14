Маргарита Васильева – победитель этапа Кубка мира по биатлону

14 января 2019 10:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Оберхофе в Германии состоялись заключительные гонки четвертого этапа Кубка мира по биатлону – эстафета. В составе женской сборной России выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. Спортсменки сборной команды страны одержали победу. Их преимущество составило более 30 секунд над ближайшими соперницами из Германии, третье место в гонке заняла чешская команда.

На втором этапе красноярская биатлонистка Маргарита Васильева упала вместе с немкой Франциской Хильдебранд, однако это не помешало ей уверенно отработать на трассе и на огневых рубежах.

«Было очень сложно собраться с мыслями после падения, - рассказала Васильева в эфире «Матч ТВ». – Я начинаю ошибаться в технике, тренеры кричали успокоиться. На стрельбе успокоилась и отработала нормально. После падения мне зажало ботинком манжеты – нога подустала и мешала толкаться, выходить на ногу. Франциска Хильдебранд подошла и извинилась, сказала: так бывает. Такие профессионалы падают и сшибают с ног. Я знала, что надо быть аккуратнее на спусках, нельзя ехать встык за девочками впереди, чтобы был момент увернуться».

Для женской сборной России эта победа первая с 2012 года.

Кубок мира. Оберхоф, Германия

Эстафета, женщины

1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) — 1:18:46.3 (0+8),

2. Германия +33.5 (2+10),

3. Чехия +36.7 (1+6).