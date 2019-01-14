Сахалинские лыжники оспорили медали областного чемпионата

14 января 2019 10:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сильнейшие островные спортсмены померились силами на чемпионате Сахалинской области по лыжным гонкам.

В минувшие выходные медали турнира оспорили около 50 лыжников из Охи, Поронайска, Ноглик, Смирных, Анивы и Южно-Сахалинска. Атлеты демонстрировали мастерство в классическом и свободном стилях. Девушкам предстояло преодолеть 10 км, а представителям сильной половины – 15.

В первый день в классике лидировали воспитанницы СШОР зимних видов спорта. Медаль высшей пробы завоевала КМС Мария Муратова с результатом 35:06 минут.

- Бежала в своё удовольствие и получила кайф от гонки! Погода шикарная! Трасса, конечно, пока не идеальная, так как ещё мало снега. Тем не менее, всё прошло замечательно. Мы все бежали в одинаковых условиях, понимали, что трасса сложная. Я чувствовала, что соперницы бегут со мной в ногу, но всё равно сумела победить, - поделилась на финише впечатлениями Мария.

Её основная соперница Дарья Шацких финишировала второй, показав время – 36:15,3 минут. Замкнула тройку лидеров Елизавета Пуненкова (36:50).

Среди мужчин в 15-километровой гонке равных не было мастеру спорта Якову Леманову из Южно-Сахалинска, его результат – 41:42,9 минута.

- Несмотря на то, что мало снега, трасса подготовлена достаточно не плохо. Соперники сильные, показывают достойные результаты. Не скажу, что я сегодня был в оптимальной форме, бежалось тяжело. Поэтому не вполне доволен своим временем, - прокомментировал своё выступление победитель.

Серебро завоевал КМС Иван Кустов из Ноглик (42:20,7), а бронзу – перворазрядник из областного центра Семён Суба (44:29,8).

Во второй соревновательный день в беге «коньком» всех обогнала охинка Эльвира Канаева (31:20,61), второе место заняла её землячка Анастасия Кузьмина, отстав от победителя почти на 3,5 минуты. Бронзу взяла Ульяна Гейст из Южно-Сахалинска (34:55,53).

В противостоянии между мужчинами сильнейшим стал Иван Кустов, уложившись в 38:00,91 минут. Серебряная медаль у представителя СШОР ЗВС, КМС Андрея Гринштейна (39:25,22), а бронзовая у Семёна Суба (39:50,05).