На мемориале Лукашевича-Середкина выступят звезды мировой легкой атлетики

14 января 2019 10:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

17 января в челябинском УСК УралГУФК пройдут традиционные Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом, посвященные памяти Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. В них примут участие лидеры национальной сборной России – титулованные легкоатлеты, выигрывавшие чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Торжественное открытие «ХХХVII Мемориала почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Серёдкина» состоится 17 января в 16:00 в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.

Ожидается участие титулованных российских легкоатлетов. Среди них Мария Ласицкене (двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная победительница общего зачёта «Бриллиантовой лиги»), Анна Чичерова (Заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, рекордсменка России), Иван Ухов (Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, рекордсмен России), Евгений Лукьяненко (Заслуженныйчемпион мира в залах, серебряный призер Олимпийских игр).

Выступят на турнире в Челябинске и другие именитые спортсмены – мастера спорта международного класса, победители и призеры Чемпионатов России и международных соревнований: Поздняков Семен, Семенов Дмитрий, Расов Арсений, Асанов Александр, Коршунов Евгений, Сидоров Денис, Мудров Илья. Горохов Евгений, Желябин Дмитрий, Муллина Ольга, Иванова Ирина, Садовникова Анастасия, Петрова Людмила, Калмыкова Екатерина, Темникова Мария, Гапичева Мария, Саврасова Ксения.

Ранее победителями Мемориала Ю.Лукашевича и В.Серёдкина по прыжкам в высоту становились спортсмены, впоследствии становившиеся призерами Олимпийских игр: Быкова Тамара, Елесина Елена, Слесаренко Елена, Чичерова Анна, Рыбаков Ярослав, Сильнов Андрей, Ухов Иван.