Юные лыжники Омской области выиграли 17 медалей на турнире Владимира Долганова

Этот результат оказался рекордным за всю историю выступления омичей на соревнованиях имени прославленного земляка.

В спортивно-оздоровительном лагере «Альпийский» завершились VI Всероссийские соревнования «Фестиваль детско-юношеского спорта Омской области по лыжным гонкам» на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова. Традиционный турнир в этом году собрал 314 спортсменов из Омской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев и Казахстана.

Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждались дипломами и медалями, ценными подарками от спонсоров и организаторов. Вручал призы Владимир Долганов, который является уроженцем села Знаменское и участником двух Олимпийских игр. Лучшие из лучших определялись в 6-ти возрастных категориях.

– Очень здорово, что Владимир Александрович посещает соревнования и лично вручает награды, – отметил заместитель министра спорта Омской области Антон Скоробогатов. – Это тоже часть нашего турнира, чтобы подрастающее поколение знало героев спорта. Кстати, фестиваль уже установил своеобразный рекорд, собрав более 300 участников. Думаю, уже в следующем году он будет снова побит, поскольку организаторы планируют еще более насыщенную программу с большим количеством участников из разных регионов страны.

В первый день турнира спортсмены оспаривали медали в гонках свободным стилем с раздельным стартом. Чемпионами стали Никита Петров (Томская область, 2007-2008 г.р.), Дмитрий Ермолович (Омская, Тарский, 2005-2006 г.р.), Даниил Плотников (Новосибирская, 2003-2004 г.р.), Ирина Ветчинова (Новосибирская, 2007-2008 г.р.), Алина Иванова (Омская, Азовский, 2005-2006 г.р.), Арина Орешкина (Омская, Любинский, 2003-2004 г.р.).

Из омичей также в призы попали Илья Портреткин («серебро»), Алина Худорожкова («серебро»), Екатерина Куянова («бронза»), Карина Гончарова («серебро»).

Второй и третий день на соревнованиях были отданы для индивидуального спринта классическим ходом. Омичи снова оказались на пьедестале. Чемпионами турнира в спринте стали Арина Орешкина (Омская, Любинский, 2003-2004 г.р.), Дмитрий Ермолович (Омская, Тарский, 2005-2006 г.р.), а также Егор Баранихин (Новосибирская, 2003-2004 г.р.), Алина Баркова (Новосибирская, 2007-2008 г.р.), Валерия Давиденко (Новосибирская, 2005-2006 г.р.) и Никита Рябиковых (Кемеровская, 2007-2008 г.р.).

В призовые тройки попали еще четверо омичей: Карина Гончарова («серебро»), Илья Портреткин («бронза»), Алина Худорожкова («серебро») и Анна Зеленева («бронза», Муромцевский, 2005-2006 г.р.).

Наконец, в заключительный день состоялись самые зрелищные гонки – с масс-стартом. Главные награды выиграли Алина Баркова (Новосибирская, 2007-2008 г.р.), Алина Худорожкова (Омская, Муромцевский, 2005-2006 г.р.), Никита Рябиковых (Кемеровская, 2007-2008 г.р.), Арина Орешкина (Омская, Любинский, 2003-2004 г.р.), Егор Седогин (Новосибирская, 2003-2004 г.р.) и Кирилл Мальцев (Томская, 2005-2006 г.р.).

Омичи выиграли еще две награды: Лиана Заворухина («бронза», Азовский, 2007-2008 г.р.) и Карина Гончарова («серебро»).

Стоит заметить, что на фестивалях лыжного спорта в Горьковском районе представители Омской области изначально выступали не совсем удачно, однако неизменно выигрывали медали. Если на первом турнире в 2013 году в копилке нашего региона оказались лишь одна серебряная и две бронзовые награды, то с каждым новым турниром омичи выступали все лучше и лучше и в этом году довели счет уже до 17 медалей.

Отметим, что самая титулованная омская спортсменка – любинская лыжница Арина Орешкина – на соревнованиях имени Владимира Долганова за три года выиграла 7 золотых медалей. Также успешно выступают Карина Гончарова и Алина Худорожкова. У них по 6 и 5 наград соответственно.

– Мы специально готовимся к этим соревнованиям, – призналась уже семикратная чемпионка турнира Арина Орешкина. – Работаем с тренером усиленно и стараемся показать хороший результат на трассе. Я люблю лыжные гонки, поэтому с удовольствием выхожу на старты. Нынче тоже бежалось хорошо, несмотря на то, что соперники были очень сильны.