Екатерина Ишова – обладательница лучшего результата сезона в Европе в беге на 3000 метров!

14 января 2019 10:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на Кубок Главы Чувашии Михаила Игнатьева, состоявшиеся в субботу в легкоатлетическом манеже республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №3 в Новочебоксарске, ознаменовались рядом высоких результатов.

Успешным оказался старт для воспитанницы чувашской школы лёгкой атлетики, уроженки Вурнарского района Екатерины Ишовой. В упорной борьбе наша землячка одержала победу в беге на 3000 метров, финишировав с результатом 9 минут 9,88 секунды. На сегодняшний день это лучший результат сезона в Европе и второй результат в мире!

«Первый в этом году старт у меня был в Екатеринбурге и он сложился не так удачно. Рада, что здесь, на родной земле, мне удалось показать хороший результат. Спасибо огромное болельщикам за поддерджку. Действительно, я ощутила, что дома и стены помогают!», - призналась Екатерина Ишова после финиша.

С великолепной победой спортсменку лично поздравил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Искренне рад за нашу землячку. Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать наших перспективных спортсменов. Желаю успешного сезона и новых побед», - напутствовал Михаил Игнатьев.