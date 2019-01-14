Екатерина Ишова – обладательница лучшего результата сезона в Европе в беге на 3000 метров! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 января 2019 10:30Источник: «Советский спорт»Регион: Чувашия

Екатерина Ишова – обладательница лучшего результата сезона в Европе в беге на 3000 метров!

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на Кубок Главы Чувашии Михаила Игнатьева, состоявшиеся в субботу в легкоатлетическом манеже республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №3 в Новочебоксарске, ознаменовались рядом высоких результатов.

Успешным оказался старт для воспитанницы чувашской школы лёгкой атлетики, уроженки Вурнарского района Екатерины Ишовой. В упорной борьбе наша землячка одержала победу в беге на 3000 метров, финишировав с результатом 9 минут 9,88 секунды. На сегодняшний день это лучший результат сезона в Европе и второй результат в мире!

«Первый в этом году старт у меня был в Екатеринбурге и он сложился не так удачно. Рада, что здесь, на родной земле, мне удалось показать хороший результат. Спасибо огромное болельщикам за поддерджку. Действительно, я ощутила, что дома и стены помогают!», - призналась Екатерина Ишова после финиша.

С великолепной победой спортсменку лично поздравил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Искренне рад за нашу землячку. Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать наших перспективных спортсменов. Желаю успешного сезона и новых побед», - напутствовал Михаил Игнатьев.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта