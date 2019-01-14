Анжелика Сидорова выиграла Кубок Главы Чувашии с лучшим результатом сезона в мире! - Советский спорт
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14 января 2019 10:30Источник: «Советский спорт»Регион: Чувашия

Анжелика Сидорова выиграла Кубок Главы Чувашии с лучшим результатом сезона в мире!

В Новочебоксарске в субботу состоялись традиционные всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на Кубок Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Особое внимание болельщиков было приковано к сектору для прыжка с шестом, где в ранге хозяйки турнира выступала обладательница серебряной медали зимнего чемпионата мира - 2018 Анжелика Сидорова, представляющая в сборной два региона – Москву и Чувашскую Республику. Как и год назад подопечная Светланы Абрамовой продемонстрировала, что на сегодняшний день в прыжках с шестом является лидером в России. На этот раз Анжелика Сидорова выиграла соревнования с лучшим результатом сезона в мире. С первой попытки спортсменка покорила высоту 4 метра 85 сантиметров. Второе место на турнире в Новочебоксарске заняла Ольга Муллина (4,45).

«Для меня уже стало доброй традицией начинать сезон в этом великолепном манеже, который стал для меня практически родным. Спасибо болельщикам за поддержку, организатором за такое прекрасное начало сезона», - поделилась спортсменка после завершения выступления.

Следующим стартом для Анжелики Сидоровой станет Мемориал Дьячкова и Озолина, который пройдет в Москве 25 января.

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