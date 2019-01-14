Лучшие результаты сезона в мире и Европе показаны на Кубке Главы Чувашии по лёгкой атлетике

14 января 2019 10:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Девять медалей разного достоинства – пять из которых высшей пробы. Таков итог выступления сборной Чувашии на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике на Кубок Главы Чувашии Михаила Игнатьева, состоявшегося сегодня в Новочебоксарске.

На торжественную церемонию открытия Всероссийских соревнований на Кубок Главы Чувашии Михаила Игнатьева, а также чемпионата и первенства Приволжского федерального округа в легкоатлетический манеж Спортивной школы олимпийского резерва №3 собрались более 950 спортсменов из 18 регионов страны. Участников и гостей соревнования поприветствовали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, Заслуженный мастер спорта России, чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе, ныне депутат Госсовета Чувашии Елена Николаева, главный тренер спортивной сборной команды России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.

В торжественной церемонии также приняли участие Заслуженные мастера спорта России, призёры Олимпийских игр Олимпиада Иванова, Владимир Андреев, министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов и другие почётные гости.

Михаил Игнатьев поздравил присутствующих с новым 2019 годом и выразил надежду, что он принесет спортсменам новые победы и достижения, многие впоследствии покорят олимпийские вершины.

Глава Чувашии подчеркнул, что спортсмены своим примером дают огромный стимул для популяризации спорта и физической культуры.

«Легкая атлетика – доступный вид спорта, он дает возможность продлить долголетие каждого человека, каждой семьи. Благодаря Президенту России Владимиру Путину, нашему национальному лидеру, сегодня и в стране, и в республике создаются все условия для того, чтобы спорт стал нормой жизни», – отметил руководитель региона.

Михаил Игнатьев вручил легкоатлетам Чувашии удостоверения и знаки «Мастер спорта России международного класса» и «Мастер спорта России». Почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» был награждён директор Спортивной школы олимпийского резерва №3 Минспорта Чувашии Вениамин Николаев.

Программа Кубка Главы Чувашии состояла из девяти зрелищных финалов. Было показано немало высоких результатов, некоторые из них на сегодня лучшие не только в России, но и в мире.

Успешным оказался старт для воспитанницы чувашской школы лёгкой атлетики, уроженки Вурнарского района Екатерины Горбуновой. В упорной борьбе она одержала победу в беге на 3000 метров, финишировав с результатом 9 минут 9,88 секунды. На сегодняшний день это лучший результат сезона в Европе и второй результат в мире! В этом же забеге серебряную медаль завоевала наша землячка Ксения Махёва.

Победным дублем наших стайеров Сергея Петрова и Станислава Федотова завершился мужской забег на 3000 метров. Финишным рывком «вырвала» победу в финальном забеге на 800 метров Вера Васильева. На этой же дистанции у мужчин серебряной медали удостоился Владимир Попов. Ещё одну золотую медаль в копилку сборной Чувашии внесла Марина Максимова, которой небыло развных в женском забеге на 60 метров. Альберт Челейкин финишировал на втором месте в юниорском забеге на 1500 метров.

Особое внимание болельщиков было приковано к сектору для прыжка с шестом, где в ранге хозяйки турнира выступала обладательница серебряной медали зимнего чемпионата мира - 2018 Анжелика Сидорова, представляющая в сборной два региона – Москву и Чувашскую Республику. Как и год назад подопечная Светланы Абрамовой продемонстрировала, что на сегодняшний день в прыжках с шестом является лидером в России. На этот раз Анжелика Сидорова выиграла соревнования с лучшим результатом сезона в мире. С первой попытки спортсменка покорила высоту 4 метра 85 сантиметров.

«Для меня уже стало доброй традицией начинать сезон в этом великолепном манеже, который стал для меня практически родным. Спасибо болельщикам за поддержку, организатором за такое прекрасное начало сезона», - поделилась спортсменка после завершения выступления.