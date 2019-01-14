Впервые в истории краевого керлинга серебро международного турнира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 января 2019 10:32Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

Впервые в истории краевого керлинга серебро международного турнира

Накануне в Нидерландах в Зутермере завершился международный турнир по керлингу среди смешанных пар «WCT Dutch Masters Mixed Doubles». В соревнованиях приняли участие 15 команд из Нидерландов, России, Швеции, Венгрии, Швейцарии, Шотландии, Чехии, Словакии, Испании и Германии.

Одной из команд, представлявших Россию на состязаниях, была команда Красноярского края – Грошев Василий и Веневцева Анна. Красноярские керлингисты уверенно дошли до финала, где встретились с представителями Чехии. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу соперника, и красноярцы возвращаются домой с серебром. Третье место заняли спортсмены из Венгрии.

Для нашей команды – это настоящий прорыв. Впервые в истории краевого керлинга команда достигает такого уровня на международных состязаниях.

Отметим, что Россию, кроме красноярских спортсменов, на данном турнире представляли еще две пары – Алина Биктимирова и Тимур Гаджиханов из Москвы, Александр Еремин и Анастасия Москалева из Дмитрова.

Теперь красноярцы будут готовиться к чемпионату России по керлингу среди смешанных пар, который состоится через неделю, 22-28 января, в Сочи.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта