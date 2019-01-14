Впервые в истории краевого керлинга серебро международного турнира

14 января 2019 10:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Накануне в Нидерландах в Зутермере завершился международный турнир по керлингу среди смешанных пар «WCT Dutch Masters Mixed Doubles». В соревнованиях приняли участие 15 команд из Нидерландов, России, Швеции, Венгрии, Швейцарии, Шотландии, Чехии, Словакии, Испании и Германии.

Одной из команд, представлявших Россию на состязаниях, была команда Красноярского края – Грошев Василий и Веневцева Анна. Красноярские керлингисты уверенно дошли до финала, где встретились с представителями Чехии. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу соперника, и красноярцы возвращаются домой с серебром. Третье место заняли спортсмены из Венгрии.

Для нашей команды – это настоящий прорыв. Впервые в истории краевого керлинга команда достигает такого уровня на международных состязаниях.

Отметим, что Россию, кроме красноярских спортсменов, на данном турнире представляли еще две пары – Алина Биктимирова и Тимур Гаджиханов из Москвы, Александр Еремин и Анастасия Москалева из Дмитрова.

Теперь красноярцы будут готовиться к чемпионату России по керлингу среди смешанных пар, который состоится через неделю, 22-28 января, в Сочи.