Омские спортсмены продолжают «отстрел» медалей

Виталина Бацарашкина успешно выступила на турнире в Руже (Словения). Заслуженный мастер спорта из Омской области выиграла два «серебра» в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В первом старте она уступила всего 0.8 очка многократной победительнице и призеру яемпионатов мира, Европы, финалов и этапов Кубков мира Зоране Арунович из Сербии. Третье место заняла призер Кубка мира-2014 из Вологодской области Екатерина Коршунова. Во втором старте сербская спортсменка вновь стала первой. Виталина выиграла «серебро», при этом сократив разницу с победительницей до 0.7 очка. Третьей вновь была Екатерина Коршунова. Зато в командных соревнованиях Екатерине Коршуновой, Виталине Бацарашкиной и Светлане Медведевой не было равных, и россиянки уверенно заняли первое место.

Лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов в возрасте до 21 года проходили с 5 по 13 января в Ижевске. В них принимали участие сильнейшие молодые стрелки со всей страны. Омскую область представляли Ян Эйдензон, Александр Доронцов, Федор Лепешкин, Матвей Каймасиди (все – пневматическая винтовка, движущаяся мишень), Мадина Молдабаева, Иван Карганов, Сергей Федосов, Елизавета Храменок и Денис Захаров (все – пневматический пистолет).

Напомним, что на старте турнира Яну Эйдензону удалось стать лучшим в упражнении «ВП-ДМ/60м». На третью ступеньку пьедестала поднялся наш Александр Доронцов. В оставшиеся дни первенства омичи сумели пополнить свою медальную копилку. Ян Эйдензон стал вторым в упражнении «ВП/ДМ-40м», а вместе с Александром Доронцовым и Федором Лепешкиным они победили в командных соревнованиях в этой дисциплине. Николь Слотина выиграла две бронзовые награды в упражнениях «ВП/ДМ-60ж» и «ВП/ДМ-40 микст». В составе команды наша спортсменка заняла в этих упражнениях первое место.

В общекомандном зачете первенства страны по неолимпийским дисциплинам наша сборная заняла первую строчку рейтинга.